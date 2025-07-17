Расписание "Аэрофлота" полностью стабилизировано

На 30 июля флагманский авиаперевозчик России окончательно стабилизировал расписание полетов. Сбой информационной системы в понедельник привел к отмене почти 50 пар рейсов.
Компания "Аэрофлот" сообщает в среду о полной стабилизации расписания полетов.
"Аэрофлот" полностью стабилизировал расписание полетов"
– перевозчик
Сбой информационной системы был зафиксирован утром 28 июля, из-за чего перевозчик отменил десятки рейсов из Москвы, в том числе международные - в Беларусь, Армению и Казахстан. За 29 июля компания выполнила 100% намеченных 216 парных рейсов с вылетом из Москвы, на 30 июля в плане выполнение 241 парного рейса из Москвы.