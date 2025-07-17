Вестник Кавказа

Расписание "Аэрофлота" полностью стабилизировано

Расписание "Аэрофлота" полностью стабилизировано
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На 30 июля флагманский авиаперевозчик России окончательно стабилизировал расписание полетов. Сбой информационной системы в понедельник привел к отмене почти 50 пар рейсов.

Компания "Аэрофлот" сообщает в среду о полной стабилизации расписания полетов.

"Аэрофлот" полностью стабилизировал расписание полетов"

– перевозчик

Сбой информационной системы был зафиксирован утром 28 июля, из-за чего перевозчик отменил десятки рейсов из Москвы, в том числе международные - в Беларусь, Армению и Казахстан. За 29 июля компания выполнила 100% намеченных 216 парных рейсов с вылетом из Москвы, на 30 июля в плане выполнение 241 парного рейса из Москвы.

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