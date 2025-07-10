Аэрофлот отменил более 40 рейсов из-за сбоя системы

Авиакомпания "Аэрофлот" в понедельник сообщает об изменениях в расписании, вызванных сбоем информационных систем. Перевозчик отменяет десятки рейсов из Москвы, в том числе международные.

Сбой информационной системы привел к отмене десятков авиарейсов "Аэрофлота" из Москвы, об этом сообщает сегодня компания.

Среди отмененных пять рейсов в Минеральные Воды, четыре рейса в Ставрополь, четыре рейса в Екатеринбург, три в Челябинск, три в Санкт-Петербург, три в Калининград. Кроме того, отменены рейсы между Москвой и Грозным, Махачкалой, Астраханью, Казанью, Сочи, Самарой, Уфой, Мурманском и другими городами. Отменены также обратные рейсы.

Также "Аэрофлот" отменил несколько международных рейсов:

SU1860/1861 Москва - Ереван - Москва;

SU1830/1831 Москва - Минск - Москва;

SU1842/1843 Москва - Минск - Москва;

SU1836/1837 Москва - Минск - Москва.

Пассажиров просят внимательно следить за информацией на онлайн-табло аэропорта Шереметьево. Те пассажиры, чьи рейсы отменены, могут забрать ранее сданный багаж и покинуть аэропорт "во избежание образования скоплений пассажиров".

Пассажиры могут переоформить билеты на рейсы на ближайшие 10 дней либо вернуть деньги. При этом кассы в Шереметьево временно не предоставляют эти услуги.

"Обращаем внимание, оформить возврат или переоформить билет, купленный у агента, необходимо по месту покупки"

– Аэрофлот