Вестник Кавказа

Аэрофлот отменил более 40 рейсов из-за сбоя системы

Табло в аэропорту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиакомпания "Аэрофлот" в понедельник сообщает об изменениях в расписании, вызванных сбоем информационных систем. Перевозчик отменяет десятки рейсов из Москвы, в том числе международные.

Сбой информационной системы привел к отмене десятков авиарейсов "Аэрофлота" из Москвы, об этом сообщает сегодня компания.

Среди отмененных пять рейсов в Минеральные Воды, четыре рейса в Ставрополь, четыре рейса в Екатеринбург, три в Челябинск, три в Санкт-Петербург, три в Калининград. Кроме того, отменены рейсы между Москвой и Грозным, Махачкалой, Астраханью, Казанью, Сочи, Самарой, Уфой, Мурманском и другими городами. Отменены также обратные рейсы. 

Также "Аэрофлот" отменил несколько международных рейсов:

  • SU1860/1861 Москва - Ереван - Москва;
  • SU1830/1831 Москва - Минск - Москва;
  • SU1842/1843 Москва - Минск - Москва;
  • SU1836/1837 Москва - Минск - Москва.

Пассажиров просят внимательно следить за информацией на онлайн-табло аэропорта Шереметьево. Те пассажиры, чьи рейсы отменены, могут забрать ранее сданный багаж и покинуть аэропорт "во избежание образования скоплений пассажиров".

Пассажиры могут переоформить билеты на рейсы на ближайшие 10 дней либо вернуть деньги. При этом кассы в Шереметьево временно не предоставляют эти услуги.

"Обращаем внимание,  оформить возврат или переоформить билет, купленный у агента, необходимо по месту покупки"

– Аэрофлот

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