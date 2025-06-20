"Аэрофлот" сообщает о корректировке расписания из-за сбоя в системе

Этим утром у компании "Аэрофлот" произошел сбой в работе информационных систем. В связи с этим возможны отмены рейсов.

Авиакомпания "Аэрофлот" информирует в понедельник о сбое в работе информационных систем.

Перевозчик предупреждает, что из-за сбоя возможны проблемы в работе сервисов, расписание может корректироваться, возможны переносы и отмены рейсов.

"В настоящее время команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления работы штатной работы сервисов"

– сообщение

Пассажирам рекомендуется следить за расписанием на табло аэропортов, а также слушать объявления по громкой связи в воздушных гаванях.