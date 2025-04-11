"Аэрофлот" готов возобновить рейсы в США

Самолеты "Аэрофлота" могут вновь приступить к выполнению прямых рейсов в США. Компания готова обслуживать направление, если РФ и США придут к соглашению о возобновлении авиасообщения.

Между Россией и США могут возобновиться прямые рейсы "Аэрофлота", если Москва и Вашингтон решат восстановить авиасообщение между странами, рассказал на ПМЭФ-2025 глава компании "Аэрофлот" Сергей Александровский.

"Если будут соответствующие решения, мы к теме готовы"

– Александровский

Прямые рейсы между Россией и США могут вернуться в расписание уже в 2025 году, такое мнение ранее высказал глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

При этом "Аэрофлот" пока остается под санкциями, пока ситуация не изменится, перевозчик не сможет выполнять рейсы в Штаты.