Раиси отметил важность строительства КПП «Арас»

Опубликовано: 14:33, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: ИРНА

Эбрахим Раиси заявил о необходимости ускорения завершения строительства КПП «Арас». Он добавил, что пункт повысит уровень сотрудничества Ирана и Азербайджана.

Иранский президент Эбрахим Раиси на заседании кабинета министров заявил о необходимости завершения строительства КПП «Арас» на ирано-азербайджанской границе.

Он подчеркнул, что проект повысит уровень двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в регионе. Глава государства добавил, что все региональные вопросы должны решаться без вмешательства посторонних.

Ранее в селе Агбенд Зангиланского района был заложен фундамент автодорожного моста из Азербайджана в Иран через реку Аракс. Помимо поста, на территории появится пограничная и таможенная инфраструктуры.

Баку и Тегеран уверены, что мост и инфраструктура увеличат грузоперевозки и облегчат въезд и выезд в Нахчыванскую Автономную Республику.