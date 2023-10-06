Азербайджан и Иран начали строить Зангезурский коридор без Армении

В поселке Агбенд Зангиланского района было положено начало строительству автомобильного моста через реку Араз, который соединит Иран с Азербайджаном. Одновременно будет создаваться погранично-таможенная инфраструктура.

В Зангилане состоялась торжественная церемония закладки основания автомобильного моста между Азербайджаном и Ираном. Также здесь будут возведены объекты погранично-таможенной инфраструктуры и произведены комплексные работы по берегоукреплению.

Участниками мероприятия стали заместитель премьер-министра, сопредседатель Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном Шахин Мустафаев и министр дорог и городского развития Ирана, сопредседатель комиссии с иранской стороны Мехрдад Базрпаш.

Представители профильных госучреждений представили проект подъездной дороги к строящемуся мосту через реку Араз, также были предоставлены параметры будущего погранично-таможенного пункта и план берегоукрепительных работ для возвращения реки в прежнее русло.

Помимо этого предложены планы строительства мостов и проходящей через территорию Ирана железнодорожной линии между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчываном.

В свою очередь сопредседатели отметили, что реализация проектов приведет к наращиванию транзитных грузоперевозок через территорию стран и облегчению въезда в Нахчыван.

Зангезурский коридор выгоден Ирану

Эксперт дискуссионного клуба "Валдай", директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов рассказал о выгодах Ирана от подключения к проекту Зангезурского коридора вместо Армении.

"Выгода прежде всего геополитическая. Иран на протяжении 30 лет, в отличие от других региональных государств, включая Россию и Турцию, а также от ЕС и США, будучи непосредственным соседом Азербайджана и Армении, не имел с регионом никаких стратегических проектов в экономике или в военно-политической сфере. У Турции с Азербайджаном стратегические проекты в энергетике – "Баку-Тбилиси-Эрзурум", "Баку-Тбилиси-Джейхан", "Южный газовый коридор" – и в транспорте – "Баку-Тбилиси-Карс", у России стратегическим союзником была Армения и уже два года как является союзником Азербайджан", - прежде всего напомнил он.

"Так вот, а у Ирана не было ничего. Проект "Север-Юг" они так и не завершили, сейчас это будет делаться при российском участии. Поэтому подключение к Зангезурскому коридору – это, наверное, первое за 30 лет непосредственное участие Ирана с хоть какой-то значимой ролью в реализации проектов, имеющих стратегический характер для Южного Кавказа. Речь идет о небольшом участке иранской территории, но тем не менее, Ирану интересно в этом участвовать", - подчеркнул Фархад Мамедов.

При этом он обратил внимание, что автомобильная дорога будет второстепенной ниткой Зангезурского коридора, а ведущей станет железнодорожная, поэтому стоит дождаться решения, через какую страну пойдет в Нахчыван железная дорога. "Решение по железнодорожному маршруту еще обсуждается. Железная дорога – это принципиальный момент, потому что автомобильная дорога через Иран была и до этого, только из-за оккупации азербайджанских территорий приходилось заезжать на иранскую территорию в Билясуварском районе, где-то на 200 км восточнее", - отметил эксперт.

"Пока что мы видим, что заложили мост для автомобильной дороги, поскольку эту часть Зангезурского коридора проще реализовать. Тем не менее, подписанные с Тегераном документы подразумевают и строительство моста для железной дороги, который важнее, поскольку ведущую роль в проекте играет именно железнодорожное сообщение", - заключил Фархад Мамедов.