Зангезурский коридор пройдет через Иран - Минтранс Турции

Глава министерства транспорта Турции Абдулькадир Уралоглу рассказал, что международный маршрут Зангезурского коридора будет выигрышным для любой страны, которая примет участие в проекте.
"С точки зрения реальных географических условий коридор будет выгоден любой стране, через которую он пройдет. Мы думаем, что Армения даст оценку этому вопросу без предвзятой политической окраски"
– Абдулькадир Уралоглу
Он добавил, что в случае неучастия Армении в строительстве дороги маршрут будет проложен через Иран.
Что уже сделано?
Уралоглу рассказал, что сейчас дорога почти построена - уже готов участок протяженностью 110 км в Нахчыванской Республике.
Планируется, что дальше маршрут пройдет в сторону турецкого Карса. Турецкая часть маршрута составит более 220 км. В ближайшее время страна проведет тендер на строительство дорожного полотна.