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Зангезурский коридор пройдет через Иран - Минтранс Турции

Зангезурский коридор пройдет через Иран - Минтранс Турции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Если Армения откажется сотрудничать, Зангезурский коридор пройдет по территории Ирана. Такую точку зрения озвучил турецкий министр Абдулькадир Уралоглу.

Глава министерства транспорта Турции Абдулькадир Уралоглу рассказал, что международный маршрут Зангезурского коридора будет выигрышным для любой страны, которая примет участие в проекте.

"С точки зрения реальных географических условий коридор будет выгоден любой стране, через которую он пройдет. Мы думаем, что Армения даст оценку этому вопросу без предвзятой политической окраски"

– Абдулькадир Уралоглу

Он добавил, что в случае неучастия Армении в строительстве дороги маршрут будет проложен через Иран.

Что уже сделано?

Уралоглу рассказал, что сейчас дорога почти построена - уже готов участок протяженностью 110 км в Нахчыванской Республике.

Планируется, что дальше маршрут пройдет в сторону турецкого Карса. Турецкая часть маршрута составит более 220 км. В ближайшее время страна проведет тендер на строительство дорожного полотна.

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