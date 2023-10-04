Армянская сторона обязана обеспечить безопасность для передвижения транспорта по Зангезурскому коридору, такое заявление сделал представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.
Он пояснил, что в Ереване неправильно восприняли позицию Баку по Зангезурскому коридору.
Эльчин Амирбеков обратил внимание: Азербайджан не претендует на данные территории. Представитель азербайджанского президента уточнил, что Азербайджан признает эти земли суверенной территорией РА.
"Другой вопрос, как они обеспечат его безопасность. В соответствии с трехсторонним заявлением, безопасность передвижения должны обеспечивать российские пограничники. Но теперь, похоже, Армения переосмысливает это обязательство"
– Эльчин Амирбеков
МИД России о Зангезурском коридоре
Сегодня представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вопрос с открытием Зангезурского коридора, отметив, что Армении и Азербайджану нужно организовать движение по нему.
По словам дипломата, запуск коммуникаций, в частности открытие связи между Зангиланским районом Азербайджана и Нахчываном через Армению, позитивно повлияет на армяно-азербайджанское урегулирование.