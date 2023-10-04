Опубликовано: 20:15, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Ереван, в соответствии с Трехсторонним заявлением от 2020 года, обязан гарантировать безопасное движение транспорта по Зангезурскому коридору. Об этом напомнили в Баку, в очередной раз напомнив позицию Азербайджана по этому поводу.

Армянская сторона обязана обеспечить безопасность для передвижения транспорта по Зангезурскому коридору, такое заявление сделал представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Он пояснил, что в Ереване неправильно восприняли позицию Баку по Зангезурскому коридору.

Эльчин Амирбеков обратил внимание: Азербайджан не претендует на данные территории. Представитель азербайджанского президента уточнил, что Азербайджан признает эти земли суверенной территорией РА.

"Другой вопрос, как они обеспечат его безопасность. В соответствии с трехсторонним заявлением, безопасность передвижения должны обеспечивать российские пограничники. Но теперь, похоже, Армения переосмысливает это обязательство"

– Эльчин Амирбеков

МИД России о Зангезурском коридоре

Сегодня представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вопрос с открытием Зангезурского коридора, отметив, что Армении и Азербайджану нужно организовать движение по нему.

По словам дипломата, запуск коммуникаций, в частности открытие связи между Зангиланским районом Азербайджана и Нахчываном через Армению, позитивно повлияет на армяно-азербайджанское урегулирование.