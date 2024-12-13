Какими будут отношения Азербайджана и Ирана? Ответ Ильхама Алиева

Президент Азербайджана коснулся будущих отношений с Ираном. Пока контакты с новым руководством страны были связаны в основном с экономическими и транспортными вопросами, рассказал он.

О том, какими будут отношения между Азербайджаном и Ираном пока рано судить, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

«Говорить об этом пока рано, потому что у нас не было каких-то серьезных контактов с нынешним руководством Ирана. Были определенные контакты между членами правительства, которые большей частью были связаны с экономическими и транспортными вопросами»

– Ильхам Алиев

Он напомнил, что были моменты, связанные с ухудшением отношений Баку и Тегерана при прежнем иранском правительстве. Против посольства АР в ИРИ был совершен теракт, и это был организованный теракт. По словам Ильхама Алиева, это утверждение делается на основании многих факторов, к примеру, полиция прибыла на место ЧП лишь спустя 40 минут.

«С того инцидента прошло два года. По сей день приговор в отношении этого человека не приведен в исполнение. Все это говорит о том, что это было организовано»

– Ильхам Алиев

Напомним, после теракта в Тегеране азербайджанское посольство было закрыто и заработало вновь по новому адресу в июле 2024 года. В конце декабря 2024 года в Иране возобновил работу консульский отдел, информировал ранее МИД Азербайджана.