Дорожные пробки в Стамбуле признаны худшими в мире

Стамбул оказался городом с самыми длительными пробками на дорогах. В год житель Стамбула тратит на стояние в автомобильных пробках более сотни часов.

Компания Inrix составила глобальный рейтинг городов с худшими пробками, первое место получил Стамбул.

Турецкий город имеет самые большие проблемы с траффиком, следует из исследования. В среднем ежегодно житель мегаполиса, население которого превышает 20 млн человек, проводит в пробках 105 часов. С прошлого года дорожная обстановка в Стамбуле стала хуже на 15%.

В лидеры антирейтинга попали также Нью-Йорк, Чикаго, Мехико и Лондон.