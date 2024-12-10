Вестник Кавказа

Дорожные пробки в Стамбуле признаны худшими в мире

Вид на Стамбул
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стамбул оказался городом с самыми длительными пробками на дорогах. В год житель Стамбула тратит на стояние в автомобильных пробках более сотни часов.

Компания Inrix составила глобальный рейтинг городов с худшими пробками, первое место получил Стамбул.

Турецкий город имеет самые большие проблемы с траффиком, следует из исследования. В среднем ежегодно житель мегаполиса, население которого превышает 20 млн человек, проводит в пробках 105 часов. С прошлого года дорожная обстановка в Стамбуле стала хуже на 15%.

В лидеры антирейтинга попали также Нью-Йорк, Чикаго, Мехико и Лондон.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1040 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Стали известны новые подробности об исполнителях атаки на &quot;Крокус&quot;

Стали известны новые подробности об исполнителях атаки на "Крокус"

Мужчину с дочкой задержали за стрельбу в новогоднюю дочь в Стамбуле

Мужчину с дочкой задержали за стрельбу в новогоднюю дочь в Стамбуле

Раненый в шею мужчина проехал 30 км на фуре в Турции

Раненый в шею мужчина проехал 30 км на фуре в Турции

Судно с грузом затонуло в порту в Стамбуле

Судно с грузом затонуло в порту в Стамбуле

В море в Стамбуле обнаружили мину

В море в Стамбуле обнаружили мину

Как сделать отдых в Турции незабываемым в 2025 году: топ-8 идей

Как сделать отдых в Турции незабываемым в 2025 году: топ-8 идей

Рейсы в Стамбул из Петербурга удвоятся в январе

Рейсы в Стамбул из Петербурга удвоятся в январе

Куда поехать в Турции в 2025: лучшие места для отдыха

Куда поехать в Турции в 2025: лучшие места для отдыха

Сирийские беженцы: очередной гуманитарный кризис или возвращение домой

Сирийские беженцы: очередной гуманитарный кризис или возвращение домой

Самолет из Стамбула вынужденно сел в Самаре вместо Казани

Самолет из Стамбула вынужденно сел в Самаре вместо Казани

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы