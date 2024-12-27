Вестник Кавказа

Рейс "Азербайджанских авиалиний" в Казань отменили

Рейс "Азербайджанских авиалиний" в Казань отменили
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодняшний рейс из Баку в Казань отменил перевозчик. Решение принято в связи с закрытием неба на Казанью из-за плана "Ковер".

Азербайджанский перевозчик AZAL на 8 января отменил рейс из Баку в Казань и обратно.

"Решение принято в связи с закрытием воздушного пространства над Казанью из-за плана "Ковер". AZAL уделяет первостепенное внимание безопасности полетов и строго придерживается международных стандартов"

– сообщение компании

Пассажиров, чей вылет не состоится сегодня, просят обращаться за информацией в колл-центр "Азербайджанских авиалиний".

Ранее компания сократила маршрутную сеть по России на ближайшее время.

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