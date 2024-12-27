Рейс "Азербайджанских авиалиний" в Казань отменили

Сегодняшний рейс из Баку в Казань отменил перевозчик. Решение принято в связи с закрытием неба на Казанью из-за плана "Ковер".
Азербайджанский перевозчик AZAL на 8 января отменил рейс из Баку в Казань и обратно.
"Решение принято в связи с закрытием воздушного пространства над Казанью из-за плана "Ковер". AZAL уделяет первостепенное внимание безопасности полетов и строго придерживается международных стандартов"
– сообщение компании
Пассажиров, чей вылет не состоится сегодня, просят обращаться за информацией в колл-центр "Азербайджанских авиалиний".
Ранее компания сократила маршрутную сеть по России на ближайшее время.