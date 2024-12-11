Катар опроверг проект газопровода в Турцию

Спикер МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари не стал сегодня подтверждать циркулирующую в СМИ информацию о возобновлении турецко-катарского проекта по прокладке газопровода через Сирию после падения режима Башара Асада.
"Мы все видели спекуляции в СМИ об этом газопроводе, это не что иное, как домыслы СМИ"
– Маджид бен Мухаммед аль-Ансари
Катарский дипломат пояснил, что Государство Катар далеко от принятия каких-либо бизнес-решений, предполагающих ответственное участие нового сирийского руководства. При этом Катар намерен сделать все возможное для восстановления Сирии и поддержки сирийского народа по завершении гражданской войны.
Как пишет ТАСС, катарское руководство в настоящее время заинтересовано в содействии стабилизации Сирии, а экономические проекты, в том числе прокладка газопровода в Турцию, не являются вопросом текущего этапа.