Вестник Кавказа

Катар опроверг проект газопровода в Турцию

Катар опроверг проект газопровода в Турцию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Катар на текущем этапе не готов обсуждать в какой-либо форме проект газопровода в Турцию по земле Сирии, рассказали в катарском внешнеполитическом ведомстве. Дипломаты пояснили, что сейчас Катар озабочен стабилизацией Сирии.

Спикер МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари не стал сегодня подтверждать циркулирующую в СМИ информацию о возобновлении турецко-катарского проекта по прокладке газопровода через Сирию после падения режима Башара Асада.

"Мы все видели спекуляции в СМИ об этом газопроводе, это не что иное, как домыслы СМИ"

– Маджид бен Мухаммед аль-Ансари

Катарский дипломат пояснил, что Государство Катар далеко от принятия каких-либо бизнес-решений, предполагающих ответственное участие нового сирийского руководства. При этом Катар намерен сделать все возможное для восстановления Сирии и поддержки сирийского народа по завершении гражданской войны.

Как пишет ТАСС, катарское руководство в настоящее время заинтересовано в содействии стабилизации Сирии, а экономические проекты, в том числе прокладка газопровода в Турцию, не являются вопросом текущего этапа.

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