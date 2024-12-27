Вестник Кавказа

Турист из России погиб в Турции на горнолыжном курорте

Турист из России погиб в Турции на горнолыжном курорте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский подросток погиб по время отдыха на турецком горнолыжном курорте. Турист получил травмы, катаясь на лыжах в Кайсери.

Несовершеннолетний россиянин погиб в Турции, он пострадал, катаясь на лыжах в горах, и скончался в больнице, передает телеканал Habertürk.

"15-летний турист из РФ с инициалами Т. Н. Т. получил ранения, упав во время катания на лыжах на горнолыжном курорте Эрджиес в провинции Кайсери"

– сообщение

Уточняется, что пострадавший был доставлен в больницу, однако медикам не удалось спасти жизнь юного туриста.

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