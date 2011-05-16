Принятие Азербайджана в D-8 показало авторитет страны – Ильхам Алиев

В конце 2024 года Азербайджан присоединился к «Исламской восьмерке» и стал первой страной, которая вошла в организацию за почти 30 лет. Ильхам Алиев отметил, что это решение показывает авторитет Азербайджана на мировой арене.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам рассказал о значении принятия республики в объединение D-8.

Азербайджан присоединился к «Исламской восьмерке» в декабре 2024 года. Как напомнил Ильхам Алиев, Азербайджан стал первой страной, принятой в организацию за почти тридцать лет ее существования. Азербайджанский лидер указал, что принятие страны в D-8 показывает авторитет Азербайджана и роль страны на международной арене.

«В мире около 60 мусульманских стран, но именно Азербайджан был избран новым членом. Конечно, для нас это и большая честь, и большая ответственность»

– Ильхам Алиев