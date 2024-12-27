Вестник Кавказа

Путин и Алиев выразили соболезнования Си Цзиньпину

Путин и Алиев выразили соболезнования Си Цзиньпину
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президенты России и Азербайджана выразили соболезнования по поводу трагедии на Тибете. Землетрясение унесло более ста жизней.

Телеграммы с соболезнованиями направили сегодня председателю КНР Си Цзиньпину президенты России Владимир Путин и Азербайджана Ильхам Алиев.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибетском автономном районе Китая неподалеку от границы с Непалом. По последним данным, бедствие унесло 126 жизней, в списке пострадавших не менее 188 человек.

Телеграмма российского лидера в адрес Си Цзиньпина размещена на сайте Кремля.

"Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в Тибетском автономном районе Китая. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, а также надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших"

– текст телеграммы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в письме с соболезнованиями в связи с трагедией на Тибете пожелал выздоровления пострадавшим и скорейшей ликвидации последствий землетрясения.

"Уважаемый господин Председатель. Мы крайне опечалены известием о многочисленных жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения, произошедшего в Шигадзе Сидзанского автономного района", - говорится в сообщении.

"В связи с этой трагедией выражаю глубочайшие соболезнования Вам, семьям и родственникам погибших, дружественному китайскому народу от себя лично и от имени народа Азербайджана, желаю выздоровления раненым. и желаю, чтобы последствия стихийного бедствия были устранены как можно скорее"

– Ильхам Алиев

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