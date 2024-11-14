Вестник Кавказа

В Иране выбрали первого кандидата на перенос столицы из Тегерана

В Иране выбрали первого кандидата на перенос столицы из Тегерана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранское руководство размышляет над возведением новой столицы республики в юго-восточной местности Мекран, на берегу Индийского океана. В отличие от засушливого Тегерана, Мекран богат водными ресурсами и даст властям возможности для развития нового столичного региона.

Как рассказала сегодня официальный представитель иранского Кабинета министров Фатима Мухаджирани, руководство республики всерьез рассматривает в качестве локации новой столицы Ирана местность Мекран, расположенную на побережье граничащей с Пакистаном провинции Систан и Белуджистан.

Таким образом, из центра Ирана столица может быть перенесена в самую отдаленную точку республики на ее юго-востоке.

Мухаджирани подчеркнула, что с точки зрения Совета по переносу столицы ИРИ, местность Мекран является одной из наиболее привлекательных для размещения государственных органов. Сейчас над этим проектом работают группы специалистов по разным направлениям – экология, экономика и инженерные потребности переезда столицы на побережье Индийского океана.

При этом официальный представитель Кабмина ИРИ обратила внимание, что власти не торопятся с переездом из Тегерана – проекты новой столицы разрабатываются на протяжении свыше трех десятилетий.

В то же время, отказ от Тегерана как столицы неизбежен из-за значительной нехватки в городе и его окрестностях водных ресурсов. В Мекране, действительно, проблем с водой не будет.

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