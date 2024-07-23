Этот год в Турции будет Годом семьи

В этом году Турция по решению высшего руководства сфокусируется на исправлении демографических провалов. Президент Эрдоган призвал граждан заводить как можно больше детей.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал решение, что нынешний год станет в государстве Годом семьи. Предпосылкой к такому решению послужила негативная демографическая статистика в республике в постковидные времена.

Эрдоган пояснил, что уже в позапрошлом, 2023 году рождаемость в Турции упала до критического уровня, когда ее стандартный коэффициент составляет всего 1,51 ребенка на женщину. Турецкий лидер назвал этот факт угрожающим будущему страны и государства.

Президент призвал турецкие семьи стараться производить на свет как минимум троих детей, если только супругам позволяют финансы и здоровье.

По Году семьи правительство Турции соберется в четверг, чтобы обсудить программу поддержки повышения рождаемости в стране. Члены Кабинета министров пообещали сделать все возможное, чтобы помочь турецким гражданам заводить больше детей.