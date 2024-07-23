Этот год в Турции будет Годом семьи

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал решение, что нынешний год станет в государстве Годом семьи. Предпосылкой к такому решению послужила негативная демографическая статистика в республике в постковидные времена.
Эрдоган пояснил, что уже в позапрошлом, 2023 году рождаемость в Турции упала до критического уровня, когда ее стандартный коэффициент составляет всего 1,51 ребенка на женщину. Турецкий лидер назвал этот факт угрожающим будущему страны и государства.
Президент призвал турецкие семьи стараться производить на свет как минимум троих детей, если только супругам позволяют финансы и здоровье.
По Году семьи правительство Турции соберется в четверг, чтобы обсудить программу поддержки повышения рождаемости в стране. Члены Кабинета министров пообещали сделать все возможное, чтобы помочь турецким гражданам заводить больше детей.