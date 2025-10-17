Рябков рассказал о возможной встрече Лаврова и Рубио

Глава российской дипломатии Сергей Лавров планирует встретиться с американским коллегой Марко Рубио. В МИД РФ рассказали, что нюансы детали находятся на стадии рассмотрения.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о подготовке встречи главы российской дипломатии Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. По словам Рябкова, пока нет сведений о месте и времени встречи дипломатов.

"Нет, совершенно нет такого понимания. Это все в процессе рассмотрения находится"

– Сергей Рябков

Напомним, что встреча Лаврова и Рубио должна предварять грядущий саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, проведение которого было намечено в ходе состоявшегося телефонного разговора глав государств.