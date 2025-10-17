Лавров и Рубио встретятся для организации саммита Путина и Трампа

Лавров и Рубио проведут переговоры, в ходе которых будут намечены основные тематические линии для планируемой встречи Путина и Трампа.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с американским коллегой Марко Рубио для организации встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам Пескова, главы дипведомств проработают основные темы, которые будут затронуты в ходе саммита.

"Сначала речь идет о том, что вопрос начнут прорабатывать министр иностранных дел Лавров и госсекретарь Рубио. Сначала созвонятся и встретятся они, обсудят уже и начнут обсуждать всю тему, все вопросы"

– Дмитрий Песков

Пресс-секретарь российского президента также заявил, что встреча двух лидеров может состояться через две недели или "чуть позже".