Лавров и Рубио встретятся для организации саммита Путина и Трампа

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лавров и Рубио проведут переговоры, в ходе которых будут намечены основные тематические линии для планируемой встречи Путина и Трампа.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с американским коллегой Марко Рубио для организации встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам Пескова, главы дипведомств проработают основные темы, которые будут затронуты в ходе саммита. 

"Сначала речь идет о том, что вопрос начнут прорабатывать министр иностранных дел Лавров и госсекретарь Рубио. Сначала созвонятся и встретятся они, обсудят уже и начнут обсуждать всю тему, все вопросы"

– Дмитрий Песков 

Пресс-секретарь российского президента также заявил, что встреча двух лидеров может состояться через две недели или "чуть позже".

