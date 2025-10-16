Депутат Чепа назвал главную тему разговора Путина и Трампа

В Госдуме назвали основную тему прошедшего телефонного разговора Путина и Трампа.

Депутат Алексей Чепа рассказал о состоявшемся телефонном разговоре лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам парламентария, одной из важнейших тем, затронутых в ходе беседы, стало подтверждение договоренностей, которые были достигнуты в ходе саммита в Анкоридже.

По словам депутата, лидеры, вероятно, также коснулись вопроса поставок Украине крылатых ракет Tomahawk, который поднимался в медийном пространстве в последние дни.

"Кроме этого, наверное, обсуждали и моменты, связанные с возможными поставками Tomahawk, которые муссировались на протяжении длительного времени с разных сторон"

– Алексей Чепа

Как отметил Чепа, главы государства договорились обсудить ключевые вопросы отношений на грядущей встрече в Будапеште.

Напомним, вчера Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого договорились провести встречу в Будапеште.