Путин: Россия готова помочь обеспечить интересы и Ирана, и Израиля

Москва может принять участие в ирано-израильском урегулировании, внеся вклад в защиту права Ирана на мирный атом и права Израиля на безопасность, заявил президент России Владимир Путин.

Интересы обоих участников ирано-израильского конфликта могут быть соблюдены, и Россия готова сыграть свою роль на этом пути, заявил президент России Владимир Путин.

"В целом, мне кажется, что, имея в виду планы Ирана продолжить использование, развитие мирного атома, имеется в виду и в области сельского хозяйства это применимо, в области медицины и так далее, но это не атомная энергетика, и в атомной энергетике мы могли бы вместе с Ираном"

– Владимир Путин

Президент РФ напомнил о высоком уровне доверия, который существует между Москвой и Тегераном, а также об "очень добрых" отношениях РФ и ИРИ. Именно поэтому, отметил глава государства, российская сторона могла бы взяться за обеспечение интересов Исламской Республики.

Российский лидер уточнил, что по этой теме есть много деталей, и все эти моменты рассматривались и с Тель-Авивом, и с Вашингтоном, определенные сигналы были направлены также "иранским … друзьям".

В результате, считает Путин, можно было бы, с одной стороны, дать возможность Ирану развивать мирную ядерную программу, а с другой – гарантировать безопасность Израилю.