Переговоры "евротройки" и Ирана скоро пройдут в Женеве – СМИ

Великобритания, Германия и Франция, по данным СМИ, договорились о проведении в пятницу переговоров с Ираном по вопросу его ядерной программы и, в частности, возможности создания ядерного оружия.

Представители Великобритании, Германии и Франции проведут переговоры с делегацией Ирана 20 июня, встреча состоится в Женеве, рассказал германский источник в дипломатических кругах.

По его словам, переговоры будут посвящены вопросу потенциального создания Ираном ядерного оружия, пишет Reuters.

На этих переговорах Лондон, Париж и Берлин, а также Тегеран будут представлены министрами иностранных дел.

Европейские их участники хотят добиться договоренности, согласно которой Иран должен будет дать обязательства развивать ядерную программу только в мирных целях. После встречи глав МИД планируется провести диалог на уровне экспертов.