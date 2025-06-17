Иран передал США ноту протеста

Тегеран направил Вашингтону ноту протеста в связи с недавними заявлениями президента США Дональда Трампа касаемо Ирана. Она была передана послу Швейцарии, которая представляет интересы Америки в ИРИ.

Сегодня в иранский МИД была вызвана посол Швейцарии в ИРИ Надин Оливери Лозано, которая также представляет интересы США в Исламской Республике, передает иранское агентство Mehr.

Поводом для вызова стали резкие высказывания президента США Дональда Трампа по отношению к Ирану, которые были сделаны на фоне военной операции Армии обороны Израиля "Восстающий лев". Лозано была вызвана как защитник интересов США.

Дипломату вручили официальную ноту протеста. Предполагается, что она должна незамедлительно передать ее американскому правительству.

В сообщении отмечается, что в МИД Ирана вызвали и германского посла в Тегеране Маркуса Потцеля – из-за антииранских заявлений, которые прозвучали из уст канцлера ФРГ Фридриха Мерца.