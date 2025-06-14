МАГАТЭ не подтвердило разработку Ираном ядерного оружия

Рафаэль Гросси заявил, что в МАГАТЭ не видят свидетельств того, что Иран разрабатывает ядерное оружие. Он отметил, что организацию встревожило обогащение урана на 60%.

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство не получало сведений, которые подтверждали бы версию о разработке Ираном ядерного оружия.

При этом глава организации заявил, что МАГАТЭ встревожил тот факт, что Тегеран занимается обогащением урана до 60%.

Помимо этого, он добавил, что в агентстве никогда не заявляли, что в Иране разрабатывается ядерное оружие.

Кроме того, Гросси подчеркнул, что в МАГАТЭ обеспокоены возможными последствиями израильской атаки на иранские ядерные объекты.