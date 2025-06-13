МАГАТЭ сообщило о повреждении ключевых объектов для производства центрифуг в Иране

Ключевые объекты для производства центрифуг повреждены в Иране, сообщает МАГАТЭ. Поврежденные здания находятся в столице республики и Кередже.

В Иране получили повреждения ключевые объекты для производства центрифуг, обогащающих уран. Об этом информирует МАГАТЭ.

По данным агентства, в Тегеране были повреждено здание, где производились и испытывались роторы передовых центрифуг, а в Кередже – два здания, где производились компоненты таких центрифуг, разрушены в Кередже.

Ранее сообщалось, что Исламская Республика проинформирует МАГАТЭ о специальных мерах безопасности на ядерных объектах.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп обратился к руководству Ирана и потребовал безоговорочной капитуляции.