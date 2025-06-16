Трамп допускает атаку на ядерные объекты Ирана – СМИ

Глава Белого дома все меньше и меньше хочет вести переговоры с Ираном. По данным источников, в настоящее время он все больше склоняется к ударам по ядерным объектом Исламской Республики.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность удара по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщают два источника.

По информации телеканала CNN, глава Белого дома пока рассчитывает на мирное урегулирование ядерного вопроса с Ираном. При этом он настаивает на том, что Исламская Республика должна пойти на значительные уступки.

Источники также отмечают, что в последние дни позиция американского лидера стала более жесткой. Сейчас он все менее настроен на переговоры.

Ранее сегодня Трамп обратился к руководство Ирана и потребовал безоговорочной капитуляции.