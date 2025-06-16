Вестник Кавказа

Трамп заявил об отсутствии настроения на переговоры с Ираном

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Дональд Трамп заявил, что не слишком настроен вести переговоры с Ираном. Президент США добавил, что ищет что-то лучшее, чем прекращение огня на Ближнем Востоке.

Американский президент Дональд Трамп заявил об отсутствии настроения вести переговоры с Ираном, сообщает агентство Reuters.

Издание подчеркивает, что руководитель США может отправить вице-президента Джей Ди Вэнса и спецпосланника Стива Уиткоффа на переговоры с Тегераном.

Помимо этого, американский лидер отметил, что он находится в поисках "чего-то лучшего", чем прекращение огня в Иране.

Ранее Трамп не исключил возможность отправки Вэнса или Уиткоффа на переговоры с иранской стороной.

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