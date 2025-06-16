Трамп может направить Вэнса или Уиткоффа на переговоры с Ираном

Возможность отправки на переговоры с Ираном вице-президента Вэнса или спецпосланника Уиткоффа не исключил президент США Дональд Трамп. Он передал, что все зависит от того, что случится, когда он вернется в Вашингтон из Канады.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отправить вице-президента Джей Ди Вэнса или спецпосланника Стива Уиткоффа на переговоры с Ираном по урегулированию конфликта с Израилем.

Дональд Трамп ответил на соответствующий вопрос журналиста телеканала CBS News по пути из Канады в США.

"Я мог бы. Зависит от того, что случится, когда я вернусь"

- Дональд Трамп

Напомним, что в связи обострившейся ситуацией на Ближнем Востоке Дональду Трампу пришлось покинуть саммит G7 в Канаде и вернуться в США, чтобы решить ряд важных вопросов.

Портал Axios передал, Вашингтон и Тегеран обсуждают возможность встречи спецпосланника США Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Сообщается, что американский президент уже распорядился о том, чтобы контакт с иранскими официальными лицами был установлен как можно скорее.