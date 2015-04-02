Путин примет лидера Йемена

Владимир Путин проведет переговоры лидером Йемена. Рашид аль-Алими совершит визит в Россию на следующей неделе.

Российский президент Владимир Путин проведет переговоры с йеменским лидером Рашидом аль-Алими, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь руководителя государства подчеркнул, что визит йеменского политического деятеля, а также его переговоры с Путиным в Москве готовятся.

Стоит добавить, что ранее СМИ передавали информацию о том, что аль-Алими совершит поездку в Россию на следующей неделе.