Вестник Кавказа

Путин примет лидера Йемена

Путин примет лидера Йемена
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин проведет переговоры лидером Йемена. Рашид аль-Алими совершит визит в Россию на следующей неделе.

Российский президент Владимир Путин проведет переговоры с йеменским лидером Рашидом аль-Алими, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь руководителя государства подчеркнул, что визит йеменского политического деятеля, а также его переговоры с Путиным в Москве готовятся.

Стоит добавить, что ранее СМИ передавали информацию о том, что аль-Алими совершит поездку в Россию на следующей неделе.

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