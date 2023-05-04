Путин отметил положительную динамику Северного Кавказа

Первые шаги по развитию экономики Северного Кавказа оказались хорошими, заявил президент России Владимир Путин. В то же время, по словам российского лидера, в этом направлении еще многое предстоит сделать.
На тему ситуации на Северном Кавказе глава российского государства говорил на встрече с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым.
В свою очередь, министр отметил, что в настоящее время в последние годы в экономике регионов Северного Кавказа наметилось оживление. Далее он подчеркнул, что в этом направлении была проделана большая работа, в результате чего изменился бизнес-климат.
«Там много еще чего надо сделать, но первые шаги хорошие»
– Максим Решетников.
Также глава ведомства акцентировал внимание на том, что экономический рост на Кавказе стал опережать общероссийские показатели.