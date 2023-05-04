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Путин отметил положительную динамику Северного Кавказа

Путин отметил положительную динамику Северного Кавказа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Президент России положительно оценил динамику экономического развития регионов СКФО. Положительные изменения в динамике региона также отметил глава Минэкономразвития РФ.

Первые шаги по развитию экономики Северного Кавказа оказались хорошими, заявил президент России Владимир Путин. В то же время, по словам российского лидера, в этом направлении еще многое предстоит сделать.

На тему ситуации на Северном Кавказе глава российского государства говорил на встрече с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым.

В свою очередь, министр отметил, что в настоящее время в последние годы в экономике регионов Северного Кавказа наметилось оживление. Далее он подчеркнул, что в этом направлении была проделана большая работа, в результате чего изменился бизнес-климат.

«Там много еще чего надо сделать, но первые шаги хорошие»

– Максим Решетников.

Также глава ведомства акцентировал внимание на том, что экономический рост на Кавказе стал опережать общероссийские показатели.

 

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