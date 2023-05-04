Северный Кавказ приглашает. Готовы ли инвесторы?

2 мая Первая Кавказская инвестиционная выставка открылась в Минеральных Водах. На ней представлено 20 стендов регионов, а также коммерческих компаний, работающих в Северо-Кавказском федеральном округе. Свои инвестиционные проекты презентуют Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Ставропольский край.

Важность мероприятия подчеркивает тот факт, что его посетил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Кавказская инвестиционная выставка

Центральное событие деловой программы — пленарное заседание "Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона" и заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития с участием вице-премьера РФ Александра Новака, курирующего федеральный округ.

В деловую программу включены мероприятия, посвященные вопросам развития СКФО по ключевым направлениям:

агропромышленный комплекс,

туризм,

транспорт и логистика,

банковский сектор,

ЖКХ и энергетика,

промышленность,

кадровый и предпринимательский потенциал.

Впервые за последнее время удалось на одной выставочной площадке собрать все основные достижения и возможности региона. Готовы ли потенциальные инвесторы воспользоваться имеющимися ресурсами и возможностями СКФО с тем, чтобы вложиться в наиболее перспективные региональные проекты? Полагаю, что ответ на этот вопрос можно будет получить в ближайшее время, но насколько удастся удовлетворить потребности в привлечении дополнительных средств? Это большой вопрос.

Ситуация с развитием производственной базы, наиболее перспективных отраслей экономики, в частности, туризма остается, особенно в нынешних сложных условиях, достаточно непростой.

С одной стороны, Чечня и Северная Осетия вошли в топ-15 национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ (по данным Агентства стратегических инициатив на 2022 год). Чечня заняла 13 место. Северная Осетия расположилась на 14 месте в списке.

Рейтинг инвестиционной привлекательности

Однако в сводном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов за прошлый год, подготовленном Национальным рейтинговым агентством, мы видим, что Кабардино-Балкария и Чечня имеют оценку IC7 (с трендом на повышение). Дагестан, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия - IC8, причем рейтинг Северной Осетии был понижен. Замыкает список российских регионов Ингушетия – с оценкой IC9. Для сравнения – наивысший рейтинг IC1 имеет только один регион в стране – Москва.

Как же соотносится рейтинг инвестиционной привлекательности с показателями благоприятствования инвестиционного климата? На этот вопрос отвечают эксперты НРА:

Значимой корреляции между уровнем инвестиционной привлекательности и настроениями предпринимателей не наблюдается: текущий кризис является значимой угрозой для всех регионов, и хороший инвестиционный климат больше не является "спасательным кругом".

Что помогает, а что сдерживает развитие инвестиционного потенциала СКФО?

Эксперты единодушно отмечают значительные возможности в части добычи полезных ископаемых, пищевой промышленности, химической отрасли и фармацевтической индустрии. Драйвером роста постепенно становится разработка Тырныаузского месторождения — самого крупного в России и одного из крупнейших в мире. Оно содержит почти 37% разведанных на территории РФ запасов вольфрама. Восстановление добычи вольфрамосодержащего сырья и производство продукции его глубокой переработки играют важную роль в решении задачи импортозамещения.

В Дагестане таким прорывным проектом стало техническое перевооружение "Завода им. Гаджиева" – крупнейшего производителя и поставщика насосной продукции, нефтегазовой арматуры, гибких металлических шлангов, электрогидравлических рулевых машин.

И общие показатели роста, в целом, остаются на неплохом уровне. В течение 2022 года промышленное производство возросло

в Дагестане (+8,5%),

в Северной Осетии (+6%),

в Ингушетии (+10,8%).

Но следует учитывать, что более 70% промышленного производства Северного Кавказа сосредоточено в Ставропольском крае. В остальных республиках доминирует малый и средний бизнес.

Обновление основных фондов

Однако, как утверждают эксперты Северо-Кавказского федерального университета, эти показатели необходимо соотнести с потребностями в обновлении основных фондов. Так, большинство регионов СКФО остаются энергодефицитными, а основные фонды промышленных предприятий Северо-Кавказского федерального округа на начало 2022 года изношены на 53,4% и требовали экстренного обновления. В первую очередь, это касалось Чечни, Дагестана и Ставропольского края.

Да и развитие Тырныаузского месторождения требует применения самых современных технологий. Добыча в советское время была очень дорогостоящей, и прежние методы разработки окажутся просто нерентабельными. Необходимо внедрение принципиально иных методов. Без решения этих вопросов системное развитие промышленных проектов на территории СКФО будет затруднено.

Туризм СКФО

Вновь актуален вопрос о привлечении дополнительных инвестиций в развитие сферы туризма в СКФО. Эта тема была особенно популярна в хлопонинскую эпоху. Другой вопрос, что запланированных результатов тогда не удалось достичь.

Сейчас реализуется четыре стратегических проекта:

курорт "Архыз" (КЧР),

курорт "Эльбрус" (КБР),

курорт "Мамисон" (Северная Осетия),

курорт "Ведучи" (Чечня).

По "Архызу" сдано только 20% инфраструктуры от потенциала территории. В течение ближайших семи лет планируется довести количество мест размещения в гостиницах до 8 тыс. и создать не менее 500 посадочных мест в объектах общепита. Пока на курорте наблюдается явный дефицит гостевых домов, отелей и гостиниц, не хватает столовых, кафе и ресторанов. Надежды возлагаются на нового управляющего горнолыжного курорта в Карачаево-Черкессии — компанию "Горные вершины", которая представит стратегию его развития уже в сентябре этого года.

Многие проблемы 2010-х годов остаются:

необходимо подготовить квалифицированные кадры, готовые работать в сфере гостеприимства,

обеспечить транспортную инфраструктуру,

построить современные отели.

По-прежнему несовершенна система информационного обеспечения и продвижения регионального туристического продукта на внутреннем рынке, хотя ограничения для внешнего туризма, безусловно, создают дополнительные возможности для роста интереса к курортам Северного Кавказа.

Об этом и говорил полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка на открытии инвестиционной выставки:

Хорошую динамику показывает туристическая отрасль нашего округа. Доля валовой добавленной стоимости туристской индустрии в валовом региональном продукте увеличивается, и по последнему отчетному году приросла на 6,5%.

В целом, инвестиционная выставка показывает, что, несмотря на погруженность в глобальные проблемы федерального уровня, власти держат в поле внимания проблемы регионов. Дело остается за реализацией намеченных планов.