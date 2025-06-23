Вестник Кавказа

Путин не прилетит на саммит БРИКС в Бразилию

Путин не прилетит на саммит БРИКС в Бразилию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент РФ намерен поучаствовать в саммите БРИКС посредством видеосвязи. Вместно него в Бразилию отправится руководитель внешнеполитического ведомства.

Президент России будет участвовать в ближайшем саммите БРИКС с помощью видеосвязи. Об этом поведал 25 июня помощник главы государства Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что вместо Владимира Путина в Бразилию прилетит глава МИД.

"Президент будет участвовать по видеосвязи в основных мероприятиях этого саммита"

– Юрий Ушаков

Он пояснил, что это обусловлено требованиями МУС.

"Вы знаете, именно в данном контексте бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этом заседании"

– российский дипломат

Напомним, саммит БРИКС состоится в Рио-де-Жанейро 6-7 июля.

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