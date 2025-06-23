Путин не прилетит на саммит БРИКС в Бразилию

Президент РФ намерен поучаствовать в саммите БРИКС посредством видеосвязи. Вместно него в Бразилию отправится руководитель внешнеполитического ведомства.
Президент России будет участвовать в ближайшем саммите БРИКС с помощью видеосвязи. Об этом поведал 25 июня помощник главы государства Юрий Ушаков.
Он подчеркнул, что вместо Владимира Путина в Бразилию прилетит глава МИД.
"Президент будет участвовать по видеосвязи в основных мероприятиях этого саммита"
– Юрий Ушаков
Он пояснил, что это обусловлено требованиями МУС.
"Вы знаете, именно в данном контексте бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этом заседании"
– российский дипломат
Напомним, саммит БРИКС состоится в Рио-де-Жанейро 6-7 июля.