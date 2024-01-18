Путешествовать по России станет еще дороже

В России в 2023 году поднялись цены на туры по стране, в этом году ситуация будет такой же. Причина связана с инфляцией и ростом зарплат в отрасли.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин предрек повышение цен на туры по стране в текущем году. Он отметил, что в 2023 году наблюдалось подорожание туров на 12-15% из-за инфляции и роста зарплат в туристической отрасли.

"Инфляция - часть экономики, она коснулась, конечно, и туристического сектора. Основной фактор роста - это рост зарплат персонала в туризме. Это хорошо для работников отелей, для туроператорских компаний. Но это сразу приводит к росту цен на продажи. Какого-то выхода локального мы здесь не видим. Замедлится инфляция в стране - замедлится рост цен в туризме"

- Сергей Ромашкин

Вице-президент назвал 2023 год для внутреннего туризма успешным, поскольку свыше 50% всех туристических поездок по стране обеспечили туроператоры и онлайн-сервисы по бронированию отелей и туров.

При этом он добавил, что доля туристов, которые путешествуют по России при помощи автомобилей, заметно возросла. По его словам, это вызвано тем, что такие поездки позволят экономить десятки тысяч рублей. Он также назвал еще одну причину, из-за которой люди стали путешествовать на машинах – закрытые аэропорты юга страны.