Пункты автопропуска на границе России и Азербайджана увеличат мощность в семь раз

Пропускная способность автомобильных пунктов пропуска на российско-азербайджанской границе возрастет в семь раз к 2030 году. В Минтрансе РФ назвали такие прогнозы реалистичными.

К 2030 году пропускная мощность автомобильных пунктов пропуска на границе России и Азербайджана может вырасти более чем в семь раз по сравнению с 2021 годом, считает вице-премьер РФ Виталий Савельев.

"Рассчитываем также, что пропускная способность автомобильных пунктов пропуска на границе с Азербайджаном к 2030 году вырастет более чем семь раз по сравнению с 2021 годом"

– Савельев

Глава Минтранса РФ Роман Старовойт назвал такие показатели достижимыми. По его словам, за последние четыре года пункты пропуска на границе с Азербайджаном увеличили пропуск автомобилей в пять раз.

"Поэтому, когда Виталий Геннадьевич говорит, что в семь раз нам предстоит (увеличить пропускную способность) <…> это реалистичные цифры. Что такое в пять раз? Это с 400 до 1 900 грузовых автомобилей сегодня на российско-азербайджанской границе проходит"

– Старовойт

Возможности погранпропусков обсуждались в рамках сессии "Международный транспортный коридор Север - Юг" на форуме "Россия - Исламский мир", который проходит в эти дни в Казани.