Вестник Кавказа

Россия и Азербайджан имеют насыщенную повестку – Оверчук

Россия и Азербайджан имеют насыщенную повестку – Оверчук
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва и Баку имеют насыщенную повестку в двусторонних отношениях. В нее входят создание промышленных производств и МТК "Север-Юг".

Создание промышленных производств, в том числе на территории Азербайджана, стоит на повестке отношений Москвы и Баку, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"У нас очень насыщенная повестка с Азербайджаном, очень плотные контакты осуществляются"

- Алексей Оверчук

По его словам, еще одна актуальная тема для обсуждения в рамках отношений Москвы и Баку – МТК "Север-Юг", потому что Азербайджан является важным звеном на этом транспортном коридоре.

Кроме того, Алексей Оверчук выразил благодарность Азербайджану за снижение железнодорожных тарифов.

Напомним, что накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва работает над полным раскрытием российско-азербайджанских отношений, и напомнила, что они реализуются на основе подписанной президентами двух стран в 2022 году декларации о союзническом взаимодействии.

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