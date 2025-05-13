Москва стремится полностью раскрыть потенциал отношений с Баку

Российская сторона стремится исчерпывающе раскрыть потенциал отношений с Азербайджаном на базе Декларации о союзническом взаимодействии, подписанной три года назад.

РФ работает над полным раскрытием российско-азербайджанских отношений, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что отношения Москва-Баку реализуются на основе подписанной президентами в феврале 2022 года декларации о союзническом взаимодействии.

"Наша сторона настроена на последовательное раскрытие всего потенциала этого ключевого для двусторонних отношений документа, на решение всех возникающих вопросов на взаимовыгодной, взаимоуважительной основе"

– Мария Захарова

Официальный представитель МИД России напомнила, что Россия и Азербайджан реализуют "серию контактов", которые протекают на высоком уровне, и по линии правительств, и по линии министерств иностранных дел.

Она также напомнила о парадных расчетах ВС Азербайджана, которые прошли с парадом Победы по Красной площади 9 мая, чтобы, с одной стороны, разделить праздник Победы, а с другой – дополнить День Победы участием в параде и почтить память ветеранов, служивших в Красной Армии в различных республиках СССР, будучи этническими азербайджанцами.

Мария Захарова обратила внимание на единство народов России и Азербайджана, которые объединяет уважительное отношение к исторической памяти и которые считают невозможным утратить память о подвигах предков.

"А что касается графиков лидеров - во-первых, уже об этом говорили в администрации президента, а, во-вторых, разное бывает. Но просто не видеть очевидного тоже неправильно, несправедливо и, кстати говоря, очень опасно"

– Мария Захарова

Россия и Азербайджан – союзники

Доктор экономических наук, профессор, руководитель магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ, член Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станислав Ткаченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о текущей работе российского руководства по развитию союзнического взаимодействия с Азербайджаном.

"Москва проводит конструктивную политику. Вопросы, связанные с трагическим крушением самолета AZAL и с некоторыми нашими несогласиями с внешнеполитическими действиями Баку, рассматриваются отдельно и обсуждаются с азербайджанской стороной за закрытыми дверями, при этом общий курс нашего союзнического взаимодействия сохраняется. Как минимум со времени подписания союзнической декларации 2022 года оформился вполне конкретный блок вопросов – хозяйственных, экономических, транспортных – которые мы развиваем и которыми очевидно дорожим", - прежде всего сказал он.

"В российских медиа посчитали неприезд на Парад Победы президента Азербайджана преимущественно политической акцией, но упустили из виду очень важные шаги, сделанные Баку с точки зрения празднования 80-летия Великой Победы: и в самой республики проводились праздничные мероприятия, и в Параде Победы в Москве участвовало азербайджанское воинское подразделение, что было очень значимо и символично. Поэтому у Москвы и российского МИД нет никаких вопросов к Баку по поводу этого события, Россия настроена двигаться дальше в постоянном укреплении союзнических связей с Азербайджаном", - сообщил Станислав Ткаченко.

Кому выгодно ослабление связей Москвы и Баку?

Член "Валдая" обратил внимание, что пропаганда против российско-азербайджанских связей работает на руку проводящим антироссийскую политику государствам. "Такая пропаганда ведется в пользу недружественных западных интересов. Южный Кавказ — привлекательный регион, сформировавший такую позитивную повестку развития, которая не нравится многим государствам, желающим разрушать тенденции к стабилизации региона. Взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Баку входит в интересы и самой России, и ЕАЭС, и Ирана, и государств Ближнего Востока, с которыми у России хорошие отношения. Но есть и другие игроки", - отметил он.

"Здоровые связи России и Азербайджана портят настроение тем странам, которые хотели бы создавать давление на российские южные границы. Здесь традиционно стоит назвать Великобританию и США. С приходом к власти Дональда Трампа об американской политике на Южном Кавказе стоит говорить более осторожно, но для Великобритании и Евросоюза, построивших на русофобии всю свою стратегию внешней политики, улучшение и развитие отношений России и Азербайджана — это всегда плохая новость, они хотели бы этого избежать или замедлить", - заключил Станислав Ткаченко.