Свое участие в III Играх стран СНГ, которые пройдут в этом году в семи городах Азербайджана, подтвердили семь стран, включая принимающую сторону.

В Азербайджане продолжается регистрация делегаций, которые примут участие в Играх. По последним данным, Регистрацию для участия в соревнованиях по 23 видам спорта, которые пройдут в нынешнем году в семи городах Азербайджана – Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гейгеле и Ханкенди – уже прошли 1659 спортсменов из 7 стран СНГ.

Также шесть стран объединения подтвердили участие в командных видах спорта – футбол (U-16), баскетбол 3х3 и волейбол. Растет число спортсменов, зарегистрировавшихся для участия в соревнованиях в индивидуальных видах спорта, таких как борьба, бокс, дзюдо и тхэквондо – их число превысило 100 человек, а общее количество зарегистрированных участников на этот момент составляет 2385 человек, сообщает Trend.

Пока для участия в соревнованиях регистрируются только делегации из стран СНГ, на следующем этапе регистрация откроется для делегаций из других стран, которые будут участвовать в соревнованиях по специальным приглашениям.

Всего ожидается, что в III Играх стран СНГ, которые пройдут с 28 сентября по 8 октября 2025 года, примут участие около 5500 спортсменов из 23 стран мира.

Напомним, в конце минувшего 2024 года президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной подведению спортивных итогов года, и одной из главных тем стала подготовка к грядущим Играм СНГ. Глава государства рассказал о строительстве нового стадиона в Гяндже, который будет открыт к началу спортивного мероприятия, отметив: это не только сугубо спортивное событие, но и важнейший импульс к развитию городской инфраструктуры. У властей масштабные планы по модернизации транспортного комплекса, реставрации исторических зданий города.

Первые в истории Содружества Независимых Государств Игры стран СНГ в 2021 году приняла Казань – инициатором их учреждения была Россия: знаменателен тот факт, что соревнования состоялись в год 30-летия СНГ.

Вторые Игры, состоявшиеся в 2023 году, прошли уже в Беларуси, в них приняли участие спортсмены из 13 стран дальнего зарубежья. Азербайджан торжественно получил эстафету в ходе закрытия II Игр стран СНГ на стадионе "Минск-Арена" в столице страны - участниками передачи флага Игр стали вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко и премьер-министр Азербайджана Шахин Мустафаев .

III Игры стран СНГ, которые примет Азербайджан и в которых по праву преемственности примут участие и российская, и белорусская делегации, станут еще шире по охвату и снова наглядно и убедительно докажут, что в спорте нет и не может быть границ между государствами, нет и не должно быть политики и дискриминации. Они станут олицетворением дружбы, единства и спортивного духа среди молодых спортсменов, и показательно то, что пройдут они в стремительно развивающихся городах Азербайджана.

Помимо того, что предстоящие Игры станут одним из самых престижных спортивных мероприятий в регионе, они дадут мощный толчок к развитию освобожденных от армянской оккупации земель страны и послужат примером дружбы и сотрудничества для соседей.