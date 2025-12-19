Противники мира на Южном Кавказе предложили запретить Трампу отмену 907-й поправки

Антиазербайджанское лобби в США не отказывается от планов по дестабилизации Южного Кавказа: его представители в Конгрессе разработали документ, запрещающий президенту приостанавливать действие 907-й поправки к Акту в поддержку свободы и требующий от Белого дома начать вооружение Армении.

На днях одна из последних политических групп, борющихся против стабилизации Южного Кавказа – антиазербайджанское лобби в США – выдвинула законопроект, направленный на сдерживание развития американской политики в регионе. Известные связями с американской общиной армянской диаспоры конгрессмены Фрэнк Паллоне и Гас Билиракис представили в Палату представителей документ, запрещающий президенту США приостанавливать действие 907-й поправки. Законопроект преподнесен как поддержка партнерства США и Армении в сфере безопасности.

907-я поправка и новая политика США

Напомним, что 907-я поправка к Акту в поддержку свободы 1992 года исключает Азербайджан из списка постсоветских государств, которым правительство США может оказывать помощь. Поправка была принята под давлением антиазербайджанского лобби – таким образом оно пыталось облегчить Армении ведение боевых действий Карабахской войны и оккупацию азербайджанских территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре. С тех пор действие поправки регулярно приостанавливается решением президент США, тем не менее она используется как инструмент давления на Азербайджан. К примеру, в 2023 году президент Джозеф Байден не стал приостанавливать действие 907-й поправки под влиянием того же антиазербайджанского лобби, недовольного восстановлением конституционного строя Азербайджана во всем Карабахском экономическом районе.

Азербайджан настаивает на том, что 907-я поправка должна быть полностью отменена и из-за ее несправедливости (она вводилась против пострадавшей стороны, а не против стороны-агрессора в Карабахской войне) и из-за утраты смысла законодательной дискриминации республики. Карабахская война завершена, реванш невозможен, Баку и Ереван не находятся в состоянии конфликта, а активно налаживают двусторонние отношения без участия посредников, в том числе проводят делимитацию границы и устанавливают первые экономические контакты. 8 августа в Вашингтоне был парафирован мирный договор Азербайджана и Армении, присутствовавшие при этом лидеры двух государств, президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян, подписали Совместную декларацию о настрое на окончательное закрепление мирного состояния Южного Кавказа, которое де-факто уже существует в регионе.

Президент США Дональд Трамп, которого в тот же день 8 августа Ильхам Алиев и Никол Пашинян вместе номинировали на Нобелевскую премию мира, проводя миротворческую внешнюю политику, вновь приостановил действие 907-й поправки. Его соратница по Республиканской партии, конгрессвумен Анна Паулина Луна в начале декабря внесла в Палату представителей законодательную инициативу о полной отмене дискриминирующей Азербайджан 907-й поправки. Поскольку республиканцы сейчас составляют большинство в обеих палатах Конгресса США, у законопроекта есть все шансы быть принятым, тем более что Вашингтон намерен реализовать на Южном Кавказе проект "Маршрут Трампа" – логистическое соединение Зангиланского района Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой АР по маршруту Зангезурского коридора через Армению. Администрация Трампа настроена контактировать с регионом путем взаимовыгодного сотрудничества, а не путем разжигания конфронтации, и отмена 907-й поправки будет логичным шагом нового внешнеполитического курса США.

Антиазербайджанское лобби не сдается

Законопроект Паллоне и Билиракиса демонстрирует, что националистически настроенная часть американской общины армянской диаспоры не отказывается от надежд на реванш Армении в Карабахской войне и повторную оккупацию азербайджанских территорий. Политика армянского государства в эти годы претерпела радикальный изменения, Никол Пашинян продвигает сейчас концепцию "Реальной Армении", предполагающую отказ от агрессивных националистических программ предыдущих властей республики и установление добрососедских отношений с Азербайджаном и Турцией в виду объективных национальных интересов Армении – однако антиазербайджанские лоббисты, игнорируя реалии Южного Кавказа, продолжают продвигать устаревший курс на разжигание нестабильности в регионе.

В тексте законопроекта игнорируется действительное положение дел на Южном Кавказе. В первую очередь стоит сказать о требовании поставить любую помощь США Азербайджану в зависимость от прекращения боевых действий с Арменией – при том, что между республиками уже довольно давно не происходит не только боестолкновений, но и перестрелок на границе, и армянский премьер-министр лично подчеркивает, что боев между армиями нет и не будет. Также через Паллоне и Билиракиса антиазербайджанское лобби хочет добиться от Баку исполнения тех условий, которые не выдвигает Ереван, включая перевозку в Азербайджан граждан Армении, добровольно эмигрировавших из Карабахского экономического района АР осенью 2023 года, и прекращение уголовных дел против военных преступников, руководивших оккупационным режимом в Ханкенди. Армении ничего из этого не нужно для нормализации контактов с Азербайджаном, но лоббисты действуют не в ее интересах, а в интересах своих спонсоров из американской общины армянской диаспоры.

Более того, законопроект предполагает, что невыполнение этих условий армянских националистов в США должно обязать Вашингтон начать поставки американского оружия Армении. Таким образом антиазербайджанское лобби планирует защитить свой конфронтационный подход к Южному Кавказу: не только закрыть для Белого дома возможность мирной политики в регионе (на что направлена инициатива Анны Паулины Луны по отмене 907-й поправки), но и заставить Администрацию Трампа и все последующие президентские администрации содействовать новой дестабилизации армяно-азербайджанской ситуации. Поскольку лоббисты новой войны на Южном Кавказе все еще представлены в Палате представителей и Сенате, законопроект Паллоне и Билиракиса уже получил ряд подписей в Конгрессе.

Сами армянские националисты в США не скрывают, что эта законодательная инициатива – контрудар в ответ на законопроект Анны Паулины Луны: Армянский национальный комитет Америки ANCA анонсировал запуск широкой лоббистской кампании в Конгрессе по продвижению нового антиазербайджанского документа.

Что будет с 907-й поправкой?

Стоит отметить, что только в этом году представители антиазербайджанского лобби дважды инициировали законопроекты против Азербайджана. Мартовская инициатива, предполагавшая прекращение какой бы то ни было помощи республике, набрала порядка 60 подписей в Палате представителей, чего недостаточно для начала рассмотрения законопроекта в Комитете по международным делам. В сентябре, уже после приостановки Трампом действия 907-й поправки, те же лоббисты-конгрессмены предлагали сходный документ, и вновь он не набрал нужное число подписей.

По этой причине стоит ожидать, что и новая инициатива провалится, тем более что она требует не только военной поддержки Армении (о которой в самом Ереване не просят Вашингтон), но и ограничения президентских полномочий Дональда Трампа, чего Белый дом точно не допустит, используя республиканское большинство в обеих палатах Конгресса США.