Пропускная способность КПП на границе РФ и Абхазии вырастет в 9 раз

На границе России и Абхазии начинается реконструкция автомобильного пункта пропуска. После модернизации КПП ожидается многократное увеличение пропускной способности.

Реконструкция пункта пропуска Адлер стартует в ближайшее время на границе России и Абхазии. Модернизация позволит существенно нарастить пропускную способность объекта, что должно благотворно сказаться на турпотоке между РФ и республикой.

Согласно информации АТОР, обновление пункта пропуска позволит в 9 раз увеличить количество машин – с 1,5 тыс до 14 тыс в сутки. Также значительно вырастет количество пассажиров в сутки – с 28 до 80 тыс чел.

Как отметили в АТОР, уже стартовали подготовительные работы, которые предваряют реконструкцию.

Отметим, что пункт пропуска Адлер - это единственный пункт пропуска между РФ и Абхазией. Он является одним из самых загруженных в стране.