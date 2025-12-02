Вестник Кавказа

Пропускная способность КПП на границе РФ и Абхазии вырастет в 9 раз

Пробки на дорогах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На границе России и Абхазии начинается реконструкция автомобильного пункта пропуска. После модернизации КПП ожидается многократное увеличение пропускной способности.

Реконструкция пункта пропуска Адлер стартует в ближайшее время на границе России и Абхазии. Модернизация позволит существенно нарастить пропускную способность объекта, что должно благотворно сказаться на турпотоке между РФ и республикой. 

Согласно информации АТОР, обновление пункта пропуска позволит в 9 раз увеличить количество машин – с 1,5 тыс до 14 тыс в сутки. Также значительно вырастет количество пассажиров в сутки – с 28 до 80 тыс чел.    

Как отметили в АТОР, уже стартовали подготовительные работы, которые предваряют реконструкцию. 

Отметим, что пункт пропуска Адлер - это единственный пункт пропуска между РФ и Абхазией. Он является одним из самых загруженных в стране.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
590 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.