Производство мяса выросло почти на 10% в Кабардино-Балкарии

За первые шесть месяцев 2025 года Кабардино-Балкария (КБР) произвела 58,9 тыс т мяса скота и птицы в живом весе, что на 9,5% больше показателей прошлого года. Успехами региона поделились в администрации главы КБР.

Прохладненский район оказался лидером по объему производства. Он обеспечил 12,8 тыс т мяса, или 21% от общего показателя по республике.

Баксанский район, в свою очередь, показал наиболее высокие темпы роста производства: объемы превысили показатели 2024 года на 25%.

Напомним, что Кабардино-Балкария также нарастила экспорт томатов в Казахстан и Беларусь. Их выращивают в тепличном комплексе "Чегем Агро".