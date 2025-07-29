Казахстан и Беларусь получили 22 т томатов из Кабардино-Балкарии

Экспорт томатов из Кабардино-Балкарии в Казахстан и Беларусь достиг 22 т в прошедшем июле. Их вырастили в комплексе "Чегем Агро".

Кабардино-Балкария (КБР) экспортировала в Беларусь и Казахстан свыше 22 т томатов в июле 2025 года. Овощи были выращены в тепличном комплексе "Чегем Агро", рассказали в региональном Минсельхозе.

"Свежие томаты, выращенные в тепличном комплексе "Чегем Агро", в объеме более 22 тонн экспортированы из Кабардино-Балкарии в июле текущего года. <> Овощи направлены в Республику Беларусь и Казахстан"

- Минсельхоз Кабардино-Балкарии

Среди вывезенных томатов находятся следующие сорта: черри на ветке красный, коктейльный сливовидный и коктейльный круглый красный.

Напомним, что Чегем Агро – один из крупнейших тепличных комплексов в СКФО.