Гостям в КБР предложат интерактивную гастрокарту

В Кабардино-Балкарии составят интерактивную гастрокарту для туристов. Проект включает в себя изучение традиционных способов питания и образа жизни народов республики.

В Кабардино-Балкарском государственном университете занимаются созданием интерактивной гастрономической карты региона для развития новых направлений для отдыха.

Как заявили в пресс-службе вуза, с помощью гастрокарты КБР можно будет находить и бронировать туры, мастер-классы по приготовлению блюд и посещать местные рынки и дегустации.

Помимо этого, на карте планируется отметить места, где путешественников порадуют аутентичные блюда, приготовленные по старинным рецептам.

Отмечается, что проект включает изучение традиционных способов питания и образа жизни народов республики, а также создание привлекательных гастрономических маршрутов.