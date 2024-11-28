Вестник Кавказа

Гастрофестиваль "Кухня без границ" проведут в Дагестане

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестан примет гастрономический фестиваль. "Кухня без границ" стартует в республике 1 февраля.

В начале следующего месяца в Дагестане состоится гастрономический фестиваль "Кухня без границ", поделились власти региона.

"С 1 по 6 февраля 2025 года в Республике Дагестан пройдет уникальное событие в мире гастрономии - Фестиваль-конкурс "Кухня без границ""

– министерство промышленности и торговли Дагестана

Праздник гастрономии призван помочь в развитии индустрии гостеприимства и гастротуризма в Дагестане. Он поможет популяризировать культуры разных народов и сохранить рецепты блюд национальной кухни.

"Заявки принимаются до 15 января 2025 года, а до 20 января будут организованы консультация и методическая поддержка для участников"

– ведомство

В сообщении отмечается, что принять участие в фестивале смогут различные предприятия общепита.

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