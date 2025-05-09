Вестник Кавказа

Принять участие в переговорах в Турции будет честью – Слуцкий

Слуцкий Леонид
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Леонид Слуцкий заявил, что участие в переговорах в Стамбуле было бы для него честью. Ранее Владимир Путин предложил украинской стороне возобновить переговоры.

Лидер ЛДПР, руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что для него будет честью принять участие в переговорах в Стамбуле.

Он отметил, что в России много компетентных и сильных профессионалов, которые могут оказаться в составе переговорной команды с российской стороны.

При этом глава либерально-демократической партии подчеркнул, что, если президент России доверит снова стать частью переговорной команды, то это для него будет честью.

Слуцкий также назвал предложение Владимира Путина о возобновлении переговоров своевременным, но Россия должна помнить негативный опыт переговоров в 2022 году.

Ранее российский лидер предложил украинской стороне возобновить прямые переговоры без предварительных условий. К диалог предлагается приступить 15 мая в Стамбуле.

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