Принять участие в переговорах в Турции будет честью – Слуцкий

Лидер ЛДПР, руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что для него будет честью принять участие в переговорах в Стамбуле.
Он отметил, что в России много компетентных и сильных профессионалов, которые могут оказаться в составе переговорной команды с российской стороны.
При этом глава либерально-демократической партии подчеркнул, что, если президент России доверит снова стать частью переговорной команды, то это для него будет честью.
Слуцкий также назвал предложение Владимира Путина о возобновлении переговоров своевременным, но Россия должна помнить негативный опыт переговоров в 2022 году.
Ранее российский лидер предложил украинской стороне возобновить прямые переговоры без предварительных условий. К диалог предлагается приступить 15 мая в Стамбуле.