Президент Турции завершил визит в Азербайджан

Визит турецкого президента Эрдогана в Азербайджан завершился. В Ханкенди он стал участником 17-го саммита ОЭС.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завершил визит в Азербайджан, где он принял участие в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
В аэропорту Физули в честь него был выстроен почетный караул.
Реджепа Тайипа Эрдогана провожали глава Минкультуры Азербайджана Адиль Керимли и спецпредставитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.
Напомним, что саммит ОЭС принял освобожденный от оккупации Ханкенди. Президент Турции стал участником церемонии открытия мероприятия, а также провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и другими мировыми лидерами.