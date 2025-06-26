Вестник Кавказа

Президент Турции завершил визит в Азербайджан

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Визит турецкого президента Эрдогана в Азербайджан завершился. В Ханкенди он стал участником 17-го саммита ОЭС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завершил визит в Азербайджан, где он принял участие в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

В аэропорту Физули в честь него был выстроен почетный караул.

Реджепа Тайипа Эрдогана провожали глава Минкультуры Азербайджана Адиль Керимли и спецпредставитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

Напомним, что саммит ОЭС принял освобожденный от оккупации Ханкенди. Президент Турции стал участником церемонии открытия мероприятия, а также провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и другими мировыми лидерами.

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