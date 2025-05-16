Президент Турции поздравил народ Азербайджана с Днем независимости

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, в котором поздравил его и весь народ братского Азербайджана с Днем независимости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, в котором от имени турецкого народа и от себя лично он поздравил своего азербайджанского коллегу и братский азербайджанский народ с Днем независимости родного Азербайджана.

"В годовщину этого знаменательного праздника Турция, которая всегда находится рядом с родным Азербайджаном и в радости, и в горе, гордится достижениями братской страны как в регионе, так и за его пределами. Мы радуемся нашей взаимной воле еще больше укреплять наши прекрасные отношения в духе принципа "Одна нация, два государства"

- Реджеп Тайип Эрдоган

В своем послании турецкий лидер с удовлетворением отметил, что братские связи и уникальное сотрудничество двух стран с каждым днем все больше приближает их к общим целям развития, делая сильнее и благополучнее, передает Trend.

Также в своем послании Эрдоган пожелал президенту Азербайджана здоровья и счастья, а народу страны - благополучия и процветания.