Президент России призвал БРИКС расширить использование нацвалют

Владимир Путин заявил, что страны БРИКС продолжают расширять использование нацвалют в торговле друг с другом. Он отметил, что этот процесс необходимо продолжить.

Странам БРИКС необходимо расширить использование национальных валют во взаиморасчетах друг с другом. Такое заявление сделал 6 июля президент России Владимир Путин, выступая в режиме онлайн на пленарном заседании объединения.

"Необходимо и далее расширять использование национальных валют во взаиморасчетах"

– глава российского государства

Он отметил, что использование нацвалют в торговле между членами БРИКС продолжает расти.

"В 2024 году доля нашей национальной валюты, рубля, и валют дружественных стран в расчетах России с другими государствами БРИКС составила 90%"

– Владимир Путин

Напомним, 17-й по счету саммит БРИКС стартовал в воскресенье в Рио-де-Жанейро и продлится до 7 июля.