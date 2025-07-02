Президент России призвал БРИКС расширить использование нацвалют

Владимир Путин заявил, что страны БРИКС продолжают расширять использование нацвалют в торговле друг с другом. Он отметил, что этот процесс необходимо продолжить.
Странам БРИКС необходимо расширить использование национальных валют во взаиморасчетах друг с другом. Такое заявление сделал 6 июля президент России Владимир Путин, выступая в режиме онлайн на пленарном заседании объединения.
"Необходимо и далее расширять использование национальных валют во взаиморасчетах"
– глава российского государства
Он отметил, что использование нацвалют в торговле между членами БРИКС продолжает расти.
"В 2024 году доля нашей национальной валюты, рубля, и валют дружественных стран в расчетах России с другими государствами БРИКС составила 90%"
– Владимир Путин
Напомним, 17-й по счету саммит БРИКС стартовал в воскресенье в Рио-де-Жанейро и продлится до 7 июля.