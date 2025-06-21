Президент Франции призвал Иран к дипломатии

Эммануэль Макрон: Иран должен вернуться к диалогу и дать обязательства отказа от ядерного оружия.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Иран к дипломатии после ударов США. По словам Макрона, Тегеран должен дать "четкое обязательство" отказаться от ядерного оружия, чтобы не допустить эскалации в регионе.

"После вчерашних ударов я призвал к деэскалации и к тому, чтобы Иран проявил максимальную сдержанность в этом опасном контексте, чтобы позволить вернуться к дипломатическим каналам. Диалог, четкое обязательство Ирана отказаться от своего ядерного оружия или рискнуть худшим для всего региона. Это единственный путь, который ведет к миру и безопасности для всех"

– Эммануэль Макрон

Президент Франции также проведет заседание совета безопасности на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, что военная операция США против Ирана началась в ночь на воскресенье. Самолеты ВВС США нанесли удары по ядерным объектам на территории Исламской Республики. Ракетно-бомбовым ударам подверглись цели в Натанзе, Фордо и Исфахане.