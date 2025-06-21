В Иране рассказали о пострадавших от ударов США

Минздрав Ирана: никто из пострадавших от ударов США не получил облучения.
Власти Ирана обнародовали информацию о состоянии пострадавших от ударов США. Согласно отчету представителя министерства здравоохранения Ирана Хосейна Керманпура, никто из пострадавших не получил вреда, связанного с радиацией.
"К счастью, ни у кого из пострадавших, отправленных в (медицинские) центры после бомбежки США, не было радиоактивного облучения"
– Хосейн Керманпур
Напомним, что военная операция США против Ирана началась в ночь на воскресенье. Самолеты ВВС США нанесли удары по ядерным объектам на территории Исламской Республики. Ракетно-бомбовым ударам подверглись цели в Натанзе, Фордо и Исфахане.