Вестник Кавказа

В Иране рассказали о пострадавших от ударов США

В Иране рассказали о пострадавших от ударов США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минздрав Ирана: никто из пострадавших от ударов США не получил облучения.

Власти Ирана обнародовали информацию о состоянии пострадавших от ударов США. Согласно отчету представителя министерства здравоохранения Ирана Хосейна Керманпура, никто из пострадавших не получил вреда, связанного с радиацией. 

"К счастью, ни у кого из пострадавших, отправленных в (медицинские) центры после бомбежки США, не было радиоактивного облучения"

– Хосейн Керманпур

Напомним, что военная операция США против Ирана началась в ночь на воскресенье. Самолеты ВВС США нанесли удары по ядерным объектам на территории Исламской Республики. Ракетно-бомбовым ударам подверглись цели в Натанзе, Фордо и Исфахане.

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