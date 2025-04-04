Вестник Кавказа

Президент Египта и глава Росатома обсудили строительство АЭС "Эль-Дабаа"

Президент Египта и глава Росатома обсудили строительство АЭС "Эль-Дабаа"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Строительство в Египте атомной электростанции стало темой беседы президента ас-Сиси и главы Росатома. Встреча состоялась в городе Эль-Аламейн.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел сегодня встречу с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым, информирует канцелярия главы государства.

"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси встретился сегодня в городе Эль-Аламейн с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым"

– канцелярия

На встрече стороны обсудили ход строительства АЭС "Эль-Дабаа" на средиземноморском побережье Египта. Объект будет включать четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+". Мощность первой АЭС в Египте составит порядка 4,8 ГВт. АЭС строится с 2022 года, она стала первым проектом Росатома на африканском континенте.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
555 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.