Президент Египта и глава Росатома обсудили строительство АЭС "Эль-Дабаа"

Строительство в Египте атомной электростанции стало темой беседы президента ас-Сиси и главы Росатома. Встреча состоялась в городе Эль-Аламейн.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел сегодня встречу с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым, информирует канцелярия главы государства.
"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси встретился сегодня в городе Эль-Аламейн с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым"
– канцелярия
На встрече стороны обсудили ход строительства АЭС "Эль-Дабаа" на средиземноморском побережье Египта. Объект будет включать четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+". Мощность первой АЭС в Египте составит порядка 4,8 ГВт. АЭС строится с 2022 года, она стала первым проектом Росатома на африканском континенте.